Appello ai sindaci: “sciopero per la riapertura dell’ospedale di Agropoli”

#OspedaleDiAgropoliChallenge. È questa l’iniziativa di Roberta Oricchio, attivista 5 Stelle, che aggiunge la sua voce alle tante altre che chiedono la riapertura del presidio ospedaliero di Agropoli. L’invito è diretto ai sindaci del Cilento e in particolare a quello di Agropoli.

“Sfido tutti ad entrare in sciopero in favore della riapertura del nostro ospedale” dice Oricchio che mette gli amministratori davanti ad un bivio: scegliere tra il popolo e De Luca.

“Incrociate le braccia finché De Luca non riapre il nostro ospedale, ditegli che non lo appoggerete più. Dinostrateci quanto valete e anche anche voi, come noi, ci tenete per l’ospedale e lottate realmente per averlo.