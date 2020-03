Sapri, farmacia regala mascherine artigianali

Mancano le mascherine? Farmacia le produce artigianalmente e le regala. L’iniziativa parte da Sapri . L’idea è del dott. Alfonso Fortunato, titolare della Farmacia Fortunato sita sul lungomare Italia. Per far fronte all’ingente richiesta dei cittadini in cerca disperata di mascherine per fronteggiare l’emergenza coronavirus l’attività ha pensato bene di ‘produrle’ e regalarle.

Questa è soltanto l’ultima iniziativa che si registra in Cilento per riuscire a produrre mascherine per affrontare questa emergenza.