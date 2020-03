Piano di Zona S8, potenziato il telesoccorso e sostegno psicologico a distanza

Nell’attuale situazione di emergenza il Piano di Zona S8 mette a disposizione un servizio di supporto e sostegno psicologico a distanza con la collaborazione di diversi professionisti, ognuno dei quali si occuperà di specifiche aree.

In particolare si tratta della Dott.ssa Gabriella D’Ambrosio (tel. n. 3346261483) per i cittadini di Ascea, Campora, Ceraso, Cuccaro Vetere, Gioi, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Pollica, Salento, San Mauro Cilento, Stio e Vallo della Lucania; della Dott.ssa Titta Iorio (tel. n. 0974 272739 – 3316601621) per i cittadini di Agropoli, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo, Futani, Lustra, Novi Velia, Orria, Perito, Pisciotta, Rutino e San Mauro la Bruca; della Dott.ssa Chiara Di Sessa (tel. n. 0974 272739 – 3316601621) per i cittadini di Agropoli, Castellabate, Cicerale, Laureana, Ogliastro, Omignano, Perdifumo, Prignano, Sessa, Serramezzana, Stella Cilento e Torchiara.

È in via di potenziamento il telesoccorso, che offrirà un ulteriore supporto agli utenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti.