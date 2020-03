Coronavirus, nel Cilento continuano i flash mob sui balconi

Continuano le iniziative simboliche da tutta Italia con canti patriottici e regionali che si uniscono in un grande abbraccio collettivo. Anche nel Cilento continuano i flash mob sui balconi: difatti questo pomeriggio a Vallo della Lucania a partire dalle ore 18.00 affacciati alla finestra si canterà l’inno d’Italia, il cielo è sempre più blu e let it be.

Alle ore 21.00 poi si spegneranno le luci di casa e fuori si accenderà la luce del telefonino o di una torcia rivolta verso l’alto. L’iniziativa è stata proposta sui vari gruppi Facebook.