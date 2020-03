Agropoli, persone in visita al cimitero: intervengono i carabinieri

È stato necessario l’intervento dei Carabinieri della stazione di Agropoli guidati dal comandante Carmine Perillo, e coordinati dal comandante di compagnia Fabiola Garello, per far allontanare alcune persone dal cimitero. Questa mattina, infatti, degli anziani non hanno rinunciato alla loro abitudine di recarsi al camposanto per far visita ai cari defunti. In realtà, oltre all’obbligo di restare in casa, questi luoghi dovrebbero restare chiusi. Per qualche ragione, però, i cancelli di quello di Agropoli erano rimasti aperti. Così diverse persone hanno pensato bene di entrarvi.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di far uscire tutti coloro presenti all’interno e a farli rientrare a casa; sono stati poi i dipendenti del Comune a chiudere tutti gli ingressi.

Questo è soltanto uno degli episodi di inottemperanza alle ordinanze vigenti in questo periodo di emergenza coronavirus che si registrano in Cilento. Nella giornata di ieri a Palinuro era addirittura arrivato un furgone di turisti austriaci che è stato prontamente fermato dai Carabinieri.