Vibonati: continuano i controlli. Soddisfazione per la risposta della popolazione

“Abbiamo riscontrato, con grande orgoglio vibonatese, che la nostra popolazione sta rispondendo positivamente alle sollecitazioni e agli inviti emessi dall’Amministrazione Comunale. Le Forze dell’Ordine che ci rappresentano, Carabinieri e Vigili Urbani, sono presenti sull’intero territorio comunale e stanno verificando tutte le segnalazioni pervenute, contrariamente alle notizie diffuse da qualcuno che non perde mai l’occasione, anche in momenti così delicati, per soddisfare la sua mania di protagonismo ed alimentare, ulteriormente, preoccupazione ed allarme sociale. Il sindaco, ancora una volta, questa mattina, ha partecipato, personalmente, accompagnato da Vigili e Carabinieri, al giro di ricognizione in tutti i luoghi, soprattuto là dove era stata segnalata una “scandalosa” presenza di persone provenienti da altri Comuni”. A parlare il sindaco Franco Brusco che insieme all’amministrazione comunale ha voluto far un plauso alla comunità e tracciare un bilancio dei controlli svolti.

Fino ad ora, dai vari controlli effettuati, sono state censite 45 presenze, messe tutte in isolamento fiduciario, di cui soltanto 15 al Villaggio “Le Ginestre”, regolarmente comunicate alle Autorità competenti .

“In questo momento, non serve fare terrorismo psicologico sulla popolazione, ma continuare, così come i nostri concittadini stanno facendo, ad avere un atteggiamento solidale, collaborativo e responsabile. Siamo tutti molto preoccupati per la difficile situazione che stiamo vivendo e soltanto insieme potremmo uscirne presto ed incolumi – fanno sapere dal Comune – Noi ci siamo e vi invitiamo a contattarci per qualsiasi vostra esigenza. Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e tutti i nostri concittadini.Vi rinnovo l’invito a non uscire da casa, se non per seri e comprovati motivi e a rispettare le disposizioni di legge. Insieme ce la faremo, insieme, a breve, riprenderemo le nostre abitudine. Un caloroso abbraccio virtuale”.