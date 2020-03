Palinuro blindata: “chi pensa di trascorrere qui la quarantena sbaglia”

Continuano i controlli sul territorio del Comune di Centola. Soltanto oggi è stata fermata una comitiva di persone provenienti dall’Austria, forse intenzionata a trascorre le sue vacanze a Palinuro. Nel centro cilentano negli ultimi giorni sono stati attivati diversi controlli per monitorare i punti di accesso, così come richiesto anche dalla minoranza che, insieme al senatore Castiello, aveva interessato della questione il Prefetto.



“Ringrazio il sindaco per aver attivato questi presidi di controllo sui varchi di accesso del territorio – ha detto il consigliere Marco Sansiviero – L’unico rammarico è che tra sabato e domenica, quando è iniziato l’esodo dal Nord, si sono persi dei giorni fondamentali in cui chiunque è potuto arrivare qui”. “L’importante – prosegue Sansiviero – è che i controlli siano stati attivati e per questo ringrazio anche il senatore Castiello che ha sollecitato gli organi preposti”

In questo week end si rischia una nuova ondata di arrivi, ma Sansiviero ci tiene a far passare il messaggio che il Comune di Centola è blindato pertanto chi tenta di entrare in paese rischia grosso: “Chi pensa che questo è un territorio dove poter svolgere tranquillamente la quarantena sbaglia. Qui abbiamo circa cinquemila appartamenti ed è allettante per chi ha le secondo case qui di poter trascorrere sul territorio questo periodo di emergenza ma ciò non è possibile”, evidenzia il consigliere comunale sottolineando come anche per il territorio questo sia un rischio considerato che l’Ente si trovarebbe a gestire un numero di presenze eccessivo per questo periodo dell’anno”.