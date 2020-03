Imprenditori cilentani solidali con il Cotugno

Il Coronavirus fa scattare anche la gara della solidarietà. Così, in questo momento di emergenza, la famiglia Acanfora, titolare degli Acanfora Hotels (tra i più conosciuti gli hotel Mec e Cerere di Capaccio Paestum), ha deciso di donare cinquemila euro all’ospedale Cotugno di Napoli per il potenziamento dei posti letto nel reparto di terapia intensiva. Gli Acanfora, inoltre, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi online tramite GoFundMe.

Donando un minimo di cinque euro, si partecipa all’estrazione di un soggiorno presso l’Olimpia Cilento Resort offerto dalla stessa famiglia Acanfora che ha promosso l’iniziativa suo social scrivendo: “Un piccolo regalo per un grande gesto di solidarietà. Aiutaci ad aiutare l’ospedale Cotugno di Napoli per il potenziamento dei letti in terapia intensiva: dona almeno 5€ e parteciperai all’estrazione di 3 soggiorni presso l’Olimpia Cilento Resort offerti dalla famiglia Acanfora. Facciamo la nostra parte. Noi abbiamo già donato, ora tocca a te! ❤#aiutaciadaiutare”