Flash mob a Sapri: un applauso collettivo per gli operatori sanitari

SAPRI. Un applauso collettivo per ringraziare gli “eroi” degli ospedali, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni è al lavoro per affrontare l’emergenza coronavirus. E’ la proposta lanciata dalla Pro Loco di Sapri che ha deciso di organizzare per oggi, 14 marzo alle ore 12, un flash mob.

“In questo momento tutti stiamo attraversando un momento difficile combattendo contro un nemico invisibile…ma più di tutti a combattere in prima linea sono coloro che lavorano negli ospedali rischiando la propria vita e quelle dei loro cari”, fanno sapere dalla Pro Loco.

Di qui la proposta: “Tutti sui balconi e alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali e di incoraggiamento per noi. Un gesto semplice per unire le nostre mani”.