Emergenza coronavirus: a Vallo arrivano agevolazioni per i cittadini

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, ha deciso di intervenire per alleviare i disagi di cittadini ed esercenti provocati dall’emergenza coronavirus. A sollecitare azioni in tal senso era stata anche l’associazione Spazio Diritti, presieduta dall’avvocato Antonio Bruno, che aveva chiesto la sospensione della riscossione dei tributi locali, delle notifiche di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento e di posticipare la scadenza di marzo per il pagamento rateale delle cartelle/ingiunzioni di pagamento.

Agevolazioni per i cittadini: le misure

Da palazzo di città la risposta non è tardata ad arrivare. Il sindaco Antonio Aloia, infatti, ha annunciato che la giunta comunale ha deliberato alcune iniziative per alleviare i disagi degli esercenti e dei cittadini in generale.

Nello specifico è stata prevista l’esenzione della Tosap per il mese di marzo per tutte le attività che hanno subito una riduzione dell’orario o il divieto di apertura; deferimento al 31 maggio dei termini di pagamento per imposte, tasse e tributi locali con scadenza a marzo; per le nuove rateizzazioni perfezionate da parte ufficio tributi o Soget la prima scadenza non potrà essere antecedente al 31 maggio; sospesa l’attività di notifica di avvisi di accertamento e/o ingiunzione fiscale fino al 3 aprile.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha chiesto agli uffici di valutare la possibilità di posticipare il più possibile ulteriori scadenze.