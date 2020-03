Danni per il maltempo: Castelnuovo chiede stato di calamità

CASTELNUOVO CILENTO. Stato di calamità naturale per i danni provocati dal maltempo dalle eccezionali piogge del 20, 21 e e 22 dicembre. E’ quanto ha chiesto l’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento, guidata dal sindaco Eros Lamaida. Il territorio ha subito non pochi danni, determinando una situazione di gravità per un’area a vocazione prevalentemente agricola.

Ma non solo, anche la viabilità di alcune zone risulta compromessa: in particolare le strade comunali San Nicola e Temponi Caruso.

Di qui la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, alla Regione Campania,e alla Provincia di Salerno e alla Comunità montana Alento Montestella.