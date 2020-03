Campagna di raccolta fondi “Più si conosce, prima si sconfigge”

La BCC Aquara, una banca cooperativa, una banca di persone responsabili e attente ai problemi del suo territorio, non può e non deve girarsi dall’altra parte in questa situazione emergenziale, che sta colpendo l’Italia tutta, a causa del Coronavirus (COVID-19). “Con questo spirito, non abbiamo esitato un attimo quando siamo stati chiamati, insieme alla Fondazione Melanoma Onlus, a partecipare al progetto relativo alla realizzazione di un laboratorio di ricerca genetica sul COVID-19”, fanno sapere dalla Bcc.

I partner scientifici di questa iniziativa, guidati dall’oncologo e ricercatore dott. Paolo Antonio Ascierto, sono l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

“Abbiamo aperto un conto corrente dedicato presso la nostra filiale di Salerno e ci siamo attivati per dare massima diffusione alla campagna di donazione “Più si Conosce, Prima si Sconfigge”. Insieme ce la possiamo e ce la dobbiamo fare, prendendo la forza dalla capacità che ha sempre contraddistinto le italiane e gli italiani di reagire alle vicende più difficili e complesse che il tempo ci ha presentato. Anche stavolta andrà tutto bene. L’Italia si rialzerà, ancora più forte e più bella di prima”, concludono.