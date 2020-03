Pollica, “abbiamo l’esigenza di limitare la mobilità”

È di ieri 12.03.2020 l’ordinanza con cui Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, vieta l’accesso per il soggiorno nel territorio comunale per tutti coloro che provengono da altri comuni senza autorizzazione del COC.

“Esattamente dell’espressione STATEVE A CASA trad: RESTATE A CASA, cosa non avete capito?” I comuni costieri Cilentani, nel pieno dell’emergenza Covid-19, sono stati “invasi” da persone che scelgono di trascorrere la loro quarantena in un comune differente rispetto a quello in cui vivono abitualmente. Si tratta di persone che posseggono la residenza nei comuni Cilentani in quanto proprietari di una seconda casa che sfruttano solitamente solo nel periodo estivo. È chiaro, il DPC del Presidente del Consiglio, consente la possibilità a chi realmente ha necessità di raggiungere il proprio luogo di residenza, è però da scongiurare la presenza di chi anche solo nel weekend decide di spostarsi.

Restando nelle proprie effettive case si limita il contagio.

Pisani rafforza “non vogliamo chiuderci agli altri, non si tratta di discriminazione, è solo un atto di responsabilità. Se avete la residenza a Pollica ma vivete abitualmente a Napoli, per il momento restate a Napoli. Finita l’emergenza festeggeremo tutti insieme”.

Il sindaco ha inoltre, avvisato e suggerito agli altri amministratori del Cilento di prendere stessa posizione, e informato di questa situazione anche il Presidente della Regione Campania De Luca.