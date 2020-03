Operai della CM Bussento, Lambro e Mingardo a disposizione dei comuni

La Giunta Esecutiva della CM Bussento, Lambro e Mingardo, nella seduta di ieri 12.03.2020, ha adottato una misura, attiva da lunedì 16 marzo, di contrasto alla diffusione del Covid-19. Gli operai idraulico forestali saranno a disposizione dei Comuni e dei Coc di Protezione Civile.

In particolare saranno impegnati in attività di Protezione Civile, quali assistenza alla popolazione, supporto e segnalazione alle forze dell’ordine, manutenzione di aree e locali per emergenze.

“Un ringraziamento di cuore va ai tanti idraulico-forestali che hanno deciso, anche in questa circostanza, di fare un gesto di solidarietà, per aiutare i Comuni a far rispettare l’unico rimedio che in questo momento risulta efficace: stare a casa”, ha detto il sindaco Vincenzo Speranza.

Nelle ultime ore anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, aveva sollecitato la Comunità Montana Alburni ad attivarsi per offrire assistenza ai comuni in questa fase di emergenza.