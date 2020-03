Nuove restrizioni in Campania: ecco cosa prevede la nuova ordinanza

Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Consentiti solo gli spostamenti temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate a esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente necessario e in aree contigue alla propria residenza.

E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente in caso di spostamento per motivi di salute, dove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità, nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da e per il luogo di lavoro di uno di essi. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con l’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a duecentosei euro.

La trasgressione degli obblighi comporta per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore l’obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.