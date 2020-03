Gioi, giovane mamma in isolamento: aveva partorito poche ore prima

“In queste ore una nostra giovane concittadina sta vivendo un momento difficile. È sotto osservazione per dei sintomi manifestatisi dopo il parto di caso sospetto di Covid-19. Noi stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con i medici di base che a loro volta seguono anche i familiari per i quali è stata disposta la quarantena come comunicato a questo Comune a mezzo pec alle ore 17.53 da parte dell’Ospedale di Vallo della Lucania”. È quanto fanno sapere dal Comune di Gioi.



La paziente alle 11 di ieri ha partorito presso una vicina di Agropoli. Verso le 22 è stata trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania, in isolamento.

Potrebbe avere una polmonite anche se le sue condizioni cliniche sono abbastanza buone. A scopo precauzionale è stata sottoposta a tampone.