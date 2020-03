Coronavirus, regole severe a Santa Marina: 500 euro di multa a chi trasgredisce

Il Comune di Santa Marina ha deciso di adottare misure preventive allo scopo di contenere la diffusione del Coronavirus e per avere sotto controllo tutti gli spostamenti che avvengono in entrata ed uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazioni prescritte per legge.

“Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 – Spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- fermo restando che sono limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute, è stato deciso di emettere un’ordinanza in cui si vieta l’accesso per il soggiorno nel nostro territorio comunale per tutti coloro che provengono da altri comuni senza autorizzazione da parte di questo ente. La discesa da mezzi pubblici di tutti coloro che provengono da altri comuni e che non siano residenti nel comune di Santa Marina, fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative. La circolazione di persone su tutto il territorio comunale, fatte salve comprovate esigenze. Sono sospese fino al 03.4.2020 tutte le attività edilizie relative a cantieri pubblici e privati, salvo comprovate situazioni di urgenza le cui richieste da inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale, saranno vagliate e autorizzate caso per caso. Le Forze Pubbliche e il Comando Polizia Locale saranno predisposte per far eseguire ed osservare l’ordinanza”.

A far data dal 16 marzo e fino al 3.4.2020 gli uffici comunali osserveranno il solo orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Si potrà accedere agli uffici solo previo appuntamento ai seguenti numeri:

0974/989005 centralino

0974/989809 Vigili urbani

0974/989810 ufficio anagrafe

0974/989811 ufficio protocollo

0974/984065 delegazione comunale

o tramite email (info@comune.santamarina.sa.it) e gli ingressi saranno monitorati

Tutte le persone provenienti da altri territori comunali, seppure residenti nel comune di Santa Marina debbono comunicare al Comando di Polizia Locale la data, il Comune e la zona di provenienza con la data di arrivo contattando i seguenti n.ri;

Fissi 0974 989005 – 0974 984065

ai mobili 347 626 1849 – 338 389 1975 – 328 624 0457 – 328 445 0237 – 328 324 7125

con WhatsApp ai n. 347 626 1849 – 338 389 1975 – 328 624 0457 – 328 445 0237 – 328 324 7125

Tutte le comunicazioni saranno vagliate al fine di garantire un’adeguata valutazione di eventuali rischi di esposizione ed, eventualmente, disposte nei confronti di persone provenienti da territori a maggiore rischio, quarantene cautelative.

Alle persone poste in quarantena cautelativa il Comune metterà a disposizione il proprio personale per ogni esigenza di approvvigionamento di beni prima necessità. Per ogni esigenza di natura sanitaria ci si dovrà rivolgere al medico di base.

Le violazioni dell’ordinanza emanata dal Comune comporterà nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.