Agropoli, rabbia Coppola: attesa per i tamponi inaccettabile

“Siamo ancora in attesa dei risultati dei tamponi ma oramai l’attesa è diventata inaccettabile”. A dirlo il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola furioso con le autorità sanitarie e la burocrazia per quanto sta accadendo. “Una città intera attende da giorni dei risultati importanti. Siamo stanchi – ha detto il primo cittadino – anche perché la motivazione di questa attesa è il grosso intasamento che si è creato al Cotugno e ciò perché ancora non sono stati autorizzati altri ospedali a fare queste verifiche e ciò perché manca una carta del Ministero”.

Il primo cittadino ha annunciato di aver sospeso la sosta a pagamento e incrementato i controlli.

Infine lancia una iniziativa: “Domani è il primo weekend che affrontiamo in questa emergenza, di solito il fine settimana siamo abituati ad uscire; in questo caso propongo di essere io a venirvi incontro a trovare a casa accompagnato da un auto di vigili, magari con l’inno nazionale”