Sapri, un’ora di svago: Franco Guzzo live su Instagram

Questa emergenza sanitaria per il coronavirus sta davvero cambiando le nostre abitudini. A cominciare dall’essere in qualche modo ‘reclusi’ in casa per evitare di correre rischi di contagio. Ebbene, SapriLive ha deciso di offrire oltre alle informazioni anche un po’ di leggerezza a tutti.

Questa sera a partire dalle ore 21.00 sul profilo Instagram di SapriLive sarà in diretta l’attore e cabarettista Franco Guzzo. L’iniziativa è stata promossa con la speranza di farvi compagnia in questo particolarissimo momento storico.