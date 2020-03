San Giovanni a Piro: chiesta sanificazione e sospensione tributi locali

Una lettera al sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, per chiedere “oltre a tutte le misure cautelative già poste in essere sul territorio comunale, in un’ottica di collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM adottati dal Governo, che venga adottata una specifica ordinanza per effettuare interventi di sanificazione delle aree del territorio comunale e di tutti gli edifici pubblici presenti nel nostro comune”. La missiva, contenente anche altre richieste, è firmata dal Comitato Civico Terra Nostra.

L’appello è ad una maggiore attenzione al territorio e a chi vi opera. In tal senso il Comune di San Giovanni a Piro ha già avviato delle iniziative, come la sospensione “della tariffa Tosap riferita al tipo di occupazione invernale forfettaria periodo ottobre 2019-marzo 2020 e al tipo di occupazione primaverile forfettaria aprile 2020-maggio 2020”.

Dal Comitato chiedono però qualcosa in più. “Riteniamo che la stessa, per quanto possa costituire un “segno di solidarietà” non possa bastare, atteso che investe un numero limitato di attività (5/6) – si legge nella missiva – Pertanto, pur auspicando degli interventi nazionali in questa direzione, riscontrata la più volte dichiarata solidità delle casse comunali, vorrà valutare l’opportunità di sospendere per almeno 60 giorni la riscossione dei tributi locali, in uno alla notifica degli atti di accertamento e/o di ingiunzione di pagamento, nonché la sospensione della decorrenza dei termini per quelli già notificati ed il blocco degli stessi per eventuali impugnazioni”.

La nota del Comitato Civico Terra Nostra si conclude con la conferma della “nostra totale disponibilità e collaborazione per qualunque azione si rendesse necessaria”.