Coronavirus, appello di Alfieri: “ciascuno dia il meglio di sé”

“Io ne sono certissimo: supereremo anche questo momento.

Ci siamo lasciati alle spalle altre situazioni difficili. Anche stavolta ce la faremo”, parole del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri che rivolte un accorato appello alla cittadinanza.

“E’ necessario che ciascuno dia il meglio di sé: con senso di responsabilità, certo; ma anche con la consapevolezza che ogni comportamento individuale corretto andrà a beneficio di tutti – dice – Un incoraggiamento particolare a chi domani non potrà alzare la saracinesca del suo negozio, per dire che questo sacrificio non sarà dimenticato”.

Infine una raccomandazione finale: “non dimentichiamo i nostri anziani, soprattutto quelli che vivono da soli. I contatti sono sconsigliati, ma anche una telefonata può essere utile ad alleviare il senso d’isolamento di questi giorni. Chi può, lo faccia”.