Celebrazioni sospese ma non “chiese chiuse”. Ecco le iniziative a Perito e Piano

Nelle Chiese Parrocchiali di “San Nicola” in Perito e di “S.Sofia” di Piano Vetrale, già da tempo è attivo un servizio streaming delle Celebrazioni liturgiche sui social. Iniziativa del Parroco Don Marco Torraca, volta a raggiungere Tutti gli Emigrati e “farli sentire” più vicini alla propria terra.

“Oggi, più che mai, questo servizio – spiega Don Marco – è di una necessità sorprendente nel tempo del coronavirus, dove le restrizioni governative, necessarie per il contrasto e il contenimento del virus, “sospendono” la partecipazione del Popolo all’ordinaria vita liturgica”.

“Sospensione – scrive Don Marco in un’affettuosa lettera indirizzata alle sue due Comunità – non s’intende chiese chiuse a modo di bottega (che rimarranno sempre e comunque aperte per la preghiera personale e la Visita a Gesù Eucaristia), ma che alla S. Messa (che continuerò a celebrare quotidianamente), non partecipi il Popolo per evitare la folla e il possibile contagio”.

Ogni giorno, dunque, o dalla Chiesa Parrocchiale di Perito o dalla Chiesa Parrocchiale di S. Sofia di Piano Vetrale, “celebrerò (da solo) il Sacrificio Eucaristico per le Vostre intenzioni e per i bisogni odierni della nostra Nazione”. E’ possibile seguire: ogni sera alle ore 18:00 in “streaming” (attraverso le pagine facebook delle Parrocchie: Parrocchia San Nicola di Perito e Parrocchia Piano Vetrale) la diretta della S. Messa, “unendoVi spiritualmente (…) Il suono a distesa della Campana Grande, annuncerà a Tutti il Momento solenne della Consacrazione (quando il pane e il vino si trasformeranno nella Reale Presenza del Corpo e Sangue del Signore)”.

L’invito conclusivo di don Marco è “al coraggio e alla responsabilità, perché il particolare momento storico è occasione di crescita nella Fede e apprezzamento dell’inestimabile ricchezza che le Comunità hanno: la S. Messa quotidiana”.