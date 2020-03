Castellabate: Maurano chiede 4 misure per aiutare il comparto commerciale-turistico

“Stiamo affrontando giorni di grande apprensione per la salute pubblica. Sono stati chiesti sacrifici e sono state imposte giuste limitazioni per superare l’emergenza. Ne usciremo con la determinazione che contraddistingue noi Italiani. Arriverà allora il momento di affrontare la seconda fase: l’effetto negativo che questo virus ha e avrà sull’economia in generale e sull’economica turistica e commerciale in particolare”.

A parlare è Luigi Maurano, consigliere comunale di Castellabate che richiama la politica al compito di “attutire l’impatto negativo, supportare il settore turistico e commerciale, mettere in campo tutte le misure necessarie per ripartire”. Il consigliere comunale chiede vicinanza in particolare agli esercenti e al comparto turistico, lanciando tre proposte “ da mettere in campo subito per sostenere e supportare le attività imprenditoriali e commerciali di Castellabate”.

Queste le richieste di Maurano:

Diminuzione della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche (attivitàcommerciali, imprenditoriali eartigianali); Annullamentoper il 2020 del pagamento della TARI per le aree scoperte delle utenze nondomestiche ( campeggi, aree sosta camper, stabilimenti balneari, rivendite dimateriali); Annullamentoper il 2020 del pagamento del suolo pubblico per tutte le attività commercialidi Castellabate; Creazioni di un fondo a supportodiretto degli operatori turistici attraverso l’utilizzo dei proventi dellatassa di soggiorno.

“Misure che possonoessere attuate anche dagli altri Comuni del Cilento. Perché se sconfiggere lamalattia è compito dei medici e del personale sanitario, limitare gli effettinegativi sul settore economico e far ripartire i territori è compito degliAmministratori”, conclude il consigliere comunale.