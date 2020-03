Agropoli: atteso per oggi l’esito di 13 tamponi

È atteso per oggi l’esito dei 13 tamponi eseguiti su altrettanti cittadini di Agropoli. Si tratta di persone entrate in contatto con il 35enne risultato positivo al coronavirus. I test sono stati eseguiti su familiari, amici ed anche dipendenti comunali che il giovane ha incontrato nei giorni immediatamente precedenti al contagio. Gli esami sono stati effettuati nella giornata di martedì. L’esito era atteso già per ieri ma è più volte slittato. Oggi arriverà il risultato, probabilmente già questa mattina. L’auspicio è che la catena dei montaggi, verosimilmente iniziata da una professoressa, possa essere terminata.

Attualmente sono 3 le persone positive ad Agropoli. Erano quattro, invece, nel Cilento, Ma la prima paziente risultata positiva, ovvero la biologa 26enne di Montano Antilia è guarita ed è stata già dimessa. In Campania sono 180 i contagi.

Intanto da oggi sono in vigore le nuove disposizioni del governo per quanto concerne l’emergenza coronavirus. Ad annunciarle è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ieri sera in conferenza stampa ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle che vendono beni di prima necessità quali supermercati, alimentari e farmacie. Proseguirà anche il lavoro di banche, Poste e assicurazioni, oltre quello degli uffici pubblici; si tratta di misura atte a limitare gli spostamenti.

Già nelle ultime 24 ore sul territorio del Cilento e Vallo di Diano sono stati organizzati controlli per verificare che le persone si muovessero solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Segnalate anche alcune sanzioni verso soggetti che si sono spostati dal loro comune di residenza senza un’adeguata motivazione.