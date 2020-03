Pollica, ultimati i lavori sulla Via del Mare

La

Provincia di Salerno ha ultimato tutte le lavorazioni di somma urgenza previste per l’intervento di messa in sicurezza della SR ex SS 267 Km.ca 41+200 tratto ricadente nel comune di Pollica. L’importo è di € 31.457,72.

“È stato necessario intervenire con questi lavori – dichiara il Presidente, Michele Strianese – per la riacutizzazione del degrado complessivo di un muro di contenimento a sostegno della sovrastante sede stradale. Abbiamo ripristinato, con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, la continuità muraria attraverso sia la rimozione degli elementi lapidei o di laterizio, lesionati o degradati dal tempo, che la realizzazione di una nuova tessitura muraria con nuovi elementi, senza però spezzare la funzione statica della muratura nel corso dell’applicazione stessa.Inoltre, a causa del cedimento del muro si è evidenziato un degrado del piano viabile con il formarsi, in alcuni casi di crepe, a in altri più gravi, di dislivelli della sede stradale fino a 30 cm”.

Strianese aggiunge: “Abbiamo fatto la risagomatura con ricarico di materiale inerte per sistemare sia i dislivelli che gli avvallamenti presenti sul manto stradale. Abbiamo provveduto alla fresatura dello strato di conglomerato superficiale in modo da rendere la superficie livellata e adeguatamente grezza atta a ricevere ed ad aggrappare il successivo manto d’usura. Così abbiamo ottenuto una sede stradale compatta in modo da impedire le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento dello stesso.”