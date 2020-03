Coronavirus, ospedali al collasso: un’Iban per sostenere il “San Luca” di Vallo

“La grave situazione di emergenza in atto che ha portato il Governo ad estendere all’intero territorio nazionale la zona di protezione, richiama l’attenzione di tutti e richiede azioni concrete, tra cui appare essenziale stringersi in una alleanza volta a rafforzare le dotazioni delle strutture sanitarie esistenti sul territorio. L’Ospedale San Luca dispone sicuramente delle necessarie professionalità e di adeguati presidi sanitari per far fronte all’emergenza, ma è doveroso che le istituzioni pubbliche e private incoraggino iniziative finalizzate al potenziamento della capacità di risposta ad una eventuale malaugurata propagazione del contagio”.

Inizia così l’appello del sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, che si è fatto promotore di una sottoscrizione per donazioni volte all’acquisto di nuove attrezzature elettromedicali da destinare all’Ospedale.

Tutti sono chiamati a partecipare all’iniziativa. Sarà possibile donare su un conto corrente apposito: IBAN IT05 B081 5476 5300 0000 0523 937