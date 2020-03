Camerota, abusi edilizi: Parco procede alla demolizione

CAMEROTA. Ancora abusi edilizi sul territorio. Parco interviene per le opere di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Le contestazioni erano arrivate nel settembre scorso da parte dei carabinieri del Parco, comando di stazione di San Giovanni a Piro. I lavori riguardavano la realizzazione di muri di recinzione in cemento di circa 97 metri di lunghezza in località Marco.

Il tutto realizzato senza necessario nulla osta del Parco in zona C2.

Il direttore Romano Gregorio provvide a firmare un’ordine di abbattimento che però non è stato eseguito. Ecco allora che il Parco si è trovato costretto ad intervenire procedendo in danno al proprietario.