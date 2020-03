Scomparso in Francia giovane di Palinuro, appello dei familiari

Da dieci giorni non si hanno più notizie di Mario Fusco, 30 anni, originario di Palinuro ma residente in Francia, a Montpellier. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso sabato 29 febbraio ed ora la famiglia si sta rivolgendo ad amici e parenti, ma anche a quanti lo conoscono o lo abbiano incontrato

affinché forniscano elementi utili per ritrovarlo.

Mario è alto 1,65 metri, ha una corporatura esile, capelli castani chiari, occhi castani. Sa parlare bene sia l’italiano che il francese.

Da dieci giorni non ci si riesce a mettere in contatto con lui. L’appello è a rivolgersi alle forze dell’ordine qualora lo si incontri.