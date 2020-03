Oroscopo: Vergine, in amore siate più battaglieri

Ariete – Nel concludere trattative di affari o professionali fatevi guidare dall’intuito. Siete ingiusti con chi vi ama tanto.

Toro – Andate sereni e fiduciosi alla conquista di nuovi obiettivi professionali. Ma non per questo dovete trascurare la persona amata.

Gemelli – In questi giorni il lavoro non offre spunti positivi, ma non per questo dovete scoraggiarvi. In amore siete troppo diffidenti.

Cancro – Rallentate il ritmo di lavoro e prendetevi una pausa di riflessione e studio. Può solo migliorare le cose. In amore non forzate i tempi.

Leone – Potrebbe capitarvi presto l’occasione di farvi avanti in assenza di qualche vostro collega prezioso. Il cuore comincia a battere forte.

Vergine – Non è il caso di allentare la concentrazione nel lavoro: siete vicini ad una svolta.

Bilancia – Seguite il vostro intuito e agite in fretta: nella professione spiazzerete la concorrenza. Ottimo clima per la crescita di un sentimento.

Scorpione – Invece di essere pessimisti rimboccatevi le maniche e aguzzate l’ingegno: il lavoro farà passi avanti. In amore tutto va per il meglio.

Sagittario – Non lasciatevi bloccare dalle innovazioni, dai cambiamenti che state vivendo nel lavoro: tenete duro. In amore siate più coerenti.

Capricorno – Siete molto stressati e avete bisogno di relax. Riprenderete il lavoro con maggiore slancio. In amore momenti indimenticabili

Acquario – Non sfogate i vostri malumori nell’ambiente di lavoro, eviterete pericolose tensioni. In amore avete fiuto, non c’è dubbio.

Pesci – La vostra voglia di nuove esperienze professionali sarà presto soddisfatta. Godetevi le vacanze. In amore qualche piccolo problema.