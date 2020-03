Lustra: restyling per il campo sportivo

Lustra avrà un nuovo campo sportivo. L’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Castellano, ha portato a compimento un progetto per la rivalutazione e il recupero di un campo di calcio nel capoluogo del centro cilentano. Il luogo, esistente da anni e con chiari segni del tempo, è stato oggetto di un recente restauro, consistito nella posa di un manto in erba sintetica, nell’installazione delle porte e delle reti, nella colorazione delle linee di campo e nella risistemazione dell’impianto di illuminazione, che permetterà di usare il campo anche nelle ore serali e notturne. Il taglio del nastro è previsto per la primavera, ma nei pomeriggi festivi e di bel tempo, i giovani lustresi si dilettano già a organizzare e giocare partite di calcio sul nuovo campo.

«È un piccolo sogno – dice uno di loro – avere un campo dove giocare è un desiderio che si realizza. Lo avevamo anche prima, ma era in cemento – continua – l’erbetta però ha tutto un altro fascino». La realizzazione del campetto, emoziona anche chi non è più giovanissimo e chi fino a qualche anno fa trascorreva ore a tirare calci ad un pallone: «Sono felice per loro – dice un ragazzo – ai miei tempi tutto questo ci sembrava un’utopia ed oggi invece è realtà».

Il progetto e la sua realizzazione rappresentano un’inversione di tendenza nel circondario: in molti centri, i lavori e gli investimenti per i giovani sono sempre di meno, essendogli anteposti altri interventi ritenuti maggiormente utili alla popolazione. «Per me è una grande soddisfazione sentire le urla dei bambini che giocano a calcio – dice il vicesindaco Luigi Guerra – un campo sportivo, per quanto piccolo, è un progetto che aiuta la vita nei piccoli paesi. Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà che i centri interni vivono ogni giorno – ragiona – essere un buon amministratore vuol dire anche lavorare per i più giovani, per coloro che un domani prenderanno il nostro posto nei ruoli dirigenziali e nella vita pubblica. Il campetto sarà completato entro breve e contiamo di inaugurarlo in primavera. Sarà soltanto un piccolo passo – conclude Guerra – di un grande progetto volto al futuro».

Nelle idee dell’amministrazione, c’è quella di incontrare giovani e associazioni del territorio al fine di poter organizzare degli eventi legati al nuovo campetto. A tal proposito non sono da escludere collaborazioni coi comuni limitrofi.