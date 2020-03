Cilento: il coronavirus non blocca le messe, c’è la diretta social

La comunità cattolica sceglie il web per restare unita in occasione delle celebrazioni domenicali. Dopo il decreto del Ministero, preceduto dalla Comunicazione della Cei che annullava tutte le funzioni religiose, la Chiesa sta organizzando tutte le iniziative possibili per fronteggiare l’emergenza coronavirus, anche quelle che arrivano dalla tecnologia.

Fedeli a casa per evitare i contagi e sacerdoti hanno pensato di attivare una diretta video sulla loro pagina Facebook o quella delle parrocchie. Alcune di queste già organizzavano le funzioni religiose in diretta da tempo e vista la necessità il servizio è oggi ancora più utile. Don Marco Torraca ha deciso di trasmettere le messe domenicali in diretta social da Gioi e Perito. Stessa decisione ad Agropoli dove don Carlo Pisani ha preso la stessa decisione.

Vi sono comunità, come quella di Salento, dove invece il coronavirus cambia di poco le abitudini dei fedeli che già da tempo avevano una webcam in chiesa. Altre parrocchie si stanno organizzando per lanciare la stessa iniziativa.