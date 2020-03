Centri di riabilitazione in Campania, nessuna chiusura

“Si comunica, ad integrazione del DPCM del 9 marzo 2020, che per i Centri di Riabilitazione della Campania l’attività può continuare con l’obbligo tassativo dell’uso di tutti i dispositivi di protezione previsti per gli operatori a contatto diretto con i pazienti, oltre alle misure generali di precauzione in vigore”. Lo rendono noto dalla Regione Campania.

Il nuovo decreto ha fissato regole rigide fino al prossimo 3 aprile.

Chiusi anche i centri estetici, i barbieri e i parrucchieri.