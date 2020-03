Agropoli, task force per i controlli

Regole rigide ad Agropoli per garantire il rispetto delle regole in questa fase di emergenza coronavirus. È quanto ha deciso oggi il C.O.C. (Centro Operativo Comunale):

Queste le disposizioni:

è stata emanata ordinanza di sospensione del mercato settimanale per questo giovedi, 12.03.2020;

si sta programmando l’utilizzo di una vigilanza aerea, con droni, finalizzata al controllo di eventuale assembramento di persone;

sarà obbligatorio (a seguito di ordinanza che emanerò nei prossimi giorni, per darvi tempo di approvvigionarvi) per le attività di ristorazione, bar, vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di macelleria, di panificio, di indossare mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro anche con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. Tali opportune misure saranno fortemente consigliate anche a tutte le altre tipologie di attività commerciali presenti sul territorio.

Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati raccolti i campioni presso le abitazioni dei 13 nostri concittadini. Gli esiti, da parte dell’ospedale “Cotugno”, sono attesi tra il pomeriggio e la serata di domani.

“Si raccomanda di non uscire di casa senza giusta causa. Da domani inizierà una verifica serrata, da parte delle forze dell’ordine, sugli spostamenti.Dobbiamo combattere il contagio, rispettiamo le regole, non cerchiamo scuse per disattenderle ma impegniamoci a capire il motivo per rimanere a casa: la difesa della pubblica incolumità”, ha detto il sindaco Adamo Coppola.