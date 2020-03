Piaggine: aderisce all’Associazione Cittaslow

Anche il Comune di Piaggine entra a far parte dell’Associazione Cittaslow – rete internazionale delle città del buon vivere, che lavora per migliorare la qualità di vita di cittadini e turisti dei comuni aderenti. In particolare l’Ente ha deciso di aderire allo Statuto dell’associazione .

Lo scopo è di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere, attraverso la ricerca, la sperimentazione, l’applicazione di soluzioni per l’organizzazione della città.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Guglielmo Vairo, intende promuove una serie di iniziative, lanciate dalla rete “Cittaslow”, volte a favorire la valorizzazione del territorio e incentivare la produzione e l’uso di prodotti alimentari ottenuto con tecniche naturali e compatibili con l’ambiente.