Montecorice: controlli in parchi e villaggi per escludere arrivi dal nord

“Vorrei tranquillizzare i miei concittadini e metterli al corrente che questa mattina su mie precise disposizioni è stato controllato dal comando di polizia municipale che ringrazio, tutto il territorio comunale e verificati i presunti casi di arrivi di nostri compaesani senza che avessero comunicato l’evento alle autorità preposte”. A dirlo Pasquale Tarallo, vicesindaco di Montecorice.

I controlli sono serviti a verificare la presenza di persone rientrate dal nord senza avvisare le autorità. Sono stati controllati tutti i parchi e villaggi ma fortunatamente senza riscontri.

“C’è un solo caso di isolamento volontario che non desta alcuna preoccupazione “, dice Tarallo. “Invito tutti ad attenersi scrupolosamente a quanto ordinato e richiesto e a consultare il sito istituzionale dell’ente.

Invito a segnalare le situazioni che possono destare preoccupazione alle autorità competenti e di farlo con rispetto e senso di responsabilità e di solidarietà. C’è bisogno dell’impegno di tutti”, ha concluso.

In diversi comuni sono in corso controlli. A Salento il sindaco Gabriele De Marco ha annunciato di aver fatto tre segnalazioni all’Asl e ai carabinieri per rientri nel Comune da zone rosse.