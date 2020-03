Felitto: al via i lavori sulla strada San Vito – Serra

Al via i lavori per la strada San Vito – Serra, l’arteria che collega Felitto e la Val Colore con gli Alburni. A renderlo noto il sindaco Carmine Casella e l’assessore ai pubblici lavori Antonio Sabetta, spiegando che per l’intervento è stata prevista una spesa complessiva di 1.400.000 euro, derivante dal fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Il decreto di finanziamento risale allo scorso aprile a valere su fondi Cipe che prevedevano tra i settori di intervento quello infrastrutturale, con la specificità di interventi stradali.

“I lavori, una volta ultimati, incrementeranno gli spostamenti tra l’aria dell’Alto Calore e quella degli Alburni; difatti, tale tratto stradale collega Felitto con la strada provinciale Isca-Tufolo e la Valle degli Alburni”, fanno sapere dal Comune di Felitto.