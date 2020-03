Coronavirus, verso chiusura scuole fino al 3 aprile

Le attività didattiche potrebbero essere sospese in tutta Italia fino al 3 aprile. Lo riferisce Il Corriere della sera.Alcune parti della circolare del Ministero potrebbero far pensare a una sospensione delle attività didattiche/ chiusura delle scuole, che va oltre il 15 marzo in tutto il Paese.

Il Corriere, come possibile giorno nel quale verrà presa la decisione di prolungare i provvedimenti adottati dal Governo per tutta Italia, pensa a mercoledì 11.

Si attendono dunque le prossime decisioni dell’Esecutivo per conoscere l’evoluzione della situazione di emergenza.