Consorzio Bonifica Sinistra Sele, ingresso controllato agli uffici

Per motivi precauzionali legati all’emergenza da Covid-19 in corso, nel rispetto del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, il Consorzio Bonifica Paestum ha comunicato che gli uffici consortili, a partire da oggi e fino a nuova data, saranno accessibili al pubblico in misura controllata e previo appuntamento telefonico.

“L’accesso controllato si rende indispensabile a tutela della salute dei consorziati e del personale, nell’erogazione di servizi in cui è inderogabile la presenza fisica degli utenti”, precisa il presidente Roberto Ciuccio.

Pertanto, sarà consentito l’accesso agli utenti uno alla volta, in ordine di prenotazione anche al fine di consentire il rispetto della distanza di oltre un metro tra i presenti, per ragioni di sicurezza. Pur consapevoli degli eventuali disagi che si possono creare all’utenza, l’adozione di tali misure risulta necessaria in considerazione della complessità della situazione, che necessita di grande attenzione e responsabilità da parte di tutti, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni ricevute, per noi stessi e per gli altri, con calma e fiducia.