Campania: scatta esenzione ticket per 3 mesi

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, ha disposto la proroga automatica per tre mesi dell’esenzione ticket per gli aventi diritto. Il provvedimento arriva in considerazione dell’emergenza coronavirus che mette soprattutto gli anziani e le persone con particolari patologie a rischio.

“Si invitano pertanto gli interessati, e in particolare la popolazione anziana, a non recarsi presso i distretti sanitari se la motivazione è la pratica di rinnovo”, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.