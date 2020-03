Ospedale di Agropoli pronto a riaprire per l’emergenza coronavirus

Coronavirus in Campania, si punta a potenziare gli ospedali. Cinque resteranno ​aperti solo per i contagiati. Un modo per evitare il sovraffollamento del Cotugno dove verranno tasferiti solo i casi più gravi. Saranno quindi attrezzati i presìdi di Sessa Aurunca, Agropoli, Ariano Irpino, Oliveto Citra, e l’Ascalesi a Napoli. La decisione è della Regione e risulta necessaria alla luce dei soli 8 posti disponibili nel reparto di Rianimazione del presidio di Napoli.

Sono stati già ordinati 12 ventilatori portatili, da sistemare nel nuovo padiglione che dovrebbe aprire giovedì prossimo. In caso di ulteriore peggioramento della situazione, si sono già resi disponibili gli 8 posti in Rianimazione del Monaldi, che conta altri 8 posti di terapia intensiva post operatoria.

L’apertura del nuovo padiglione del Cotugno conterà 60 posti letto, tutti a pressione negativa e ad alto isolamento, proprio per trattare i casi più complessi. Presso la zona filtro del terzo accesso di pronto soccorso del Cotugno, saranno dirottate le persone asintomatiche.