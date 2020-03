Coronavirus, in Cilento diversi eventi annullati

Coronavirus ed eventi. Binomio impossibile. Appuntamenti nazionali e internazionali organizzati sul territorio e capaci di attirare migliaia di persone tra partecipanti e spettatori cominciano ad essere annullati. Già alcune manifestazioni in programma negli ultimi giorni sono state soppresse o rinviate a data da destinarsi, ora anche iniziative in calendario tra fine marzo e aprile sono state annullate.

Tra queste il Carnevale del Cilento in programma a Palinuro e Marina di Camerota per il 18 e il 19 aprile. Ma non solo. Anche l’Half Marathon di Agropoli, evento che attirava in città migliaia di atleti. Con questo stato di incertezza è impossibile andare avanti con la macchina organizzativa.

A rischio anche il Torneo Internazionale di calcio di Agropoli al quale prendono parte squadre provenienti da ogni regione di Italia e dall’estero. L’elenco degli eventi annullati potrebbe ulteriormente crescere nei prossimi giorni. Un danno ingente per l’economia.