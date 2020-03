Maltempo a Castelnuovo: alberi abbattuti dal vento

Disagi a causa del maltempo in Cilento. Problemi si sono registrati in particolare nel territorio del Comune di Castelnuovo Cilento. Degli alberi sono stati abbattuti dal vento o letteralmente sradicati. E’ accaduto tra questa notte e le prime ore della mattina. Gli alberi sono caduti nell’alveo del torrente Fiumicello, a monte dell’abitato della località Pantana, andando ad occupare interamente il corso d’acqua da una sponda all’altra.

Un rischio notevole in caso di piena. Tempestivamente sono intervenuti sul posto gli uomini della polizia locale di Castelnuovo Cilento che a loro volta hanno provveduto ad allertare le autorità competenti al fine di eliminare il pericolo. La zona è stata rimessa in sicurezza in breve tempo.

Fino alle 21 di domani è in vigore un allerta meteo sulla Regione Campania emanato dalla Protezione Civile. Interessato anche il Cilento.