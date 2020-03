Coronavirus in Campania, De Luca: “La situazione è seria”

“La situazione è seria. Abbiamo il dovere di evitare la diffusione del contagio ma questo obiettivo lo raggiungiamo solo se siamo responsabili. Diamoci una mano altrimenti diventerà difficile”. Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca in merito alla questione coronavirus.

Altri 14 casi sono risultati positivi di coronavirus in Campania. Nella mattinata di oggi, sono stati effettuati 48 tamponi e 14 sono risultati positivi, nel corso di una sessione del laboratorio dell’ospedale Cotugno, a Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie infettive. Se confermati, i casi salirebbero, in totale, a 77 contagiati.

De Luca ha voluto dare anche alcuni consigli ai cittadini campani: “Dobbiamo evitare al massimo i contatti sociali, rimanere il più possibile a casa. Quando si fa a fare la spesa andare una persona per famiglia. Evitare i luoghi dove ci sono assembramenti”.