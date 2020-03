Coronavirus, caos ad Eboli. Ira De Luca

In Provincia di Salerno si registrano ad oggi 10 casi positivi; uno a Scafati, 4 a San Valentino Torio, due ad Agropoli ed uno ad Eboli. In questo caso si tratta di una donna precedentemente sottoposta ad intervento all’anca alla clinica di Campolongo e poi trasferita in ospedale con sospetti problemi polmonari. I tamponi hanno invece dato esito positivo. In quarantena circa 40 persone entrate in contatto con lei, tra cui diversi sanitari.

“È davvero sconcertante il livello di irresponsabilità che abbiamo registrato nella vicenda di Eboli. Il trasferimento da una struttura privata di un paziente con patologie respiratorie direttamente in un pronto soccorso senza controllo preventivo, ha determinato una situazione di emergenza e la perdita temporanea di personale sanitario – il commento del Governatore Vincenzo De Luca – C’è da essere indignati. È l’ennesima occasione per richiamare tutti al senso di responsabilità, a pensare prima di agire, e a non porre in essere comportamenti che possono determinare conseguenze per le comunità.

Non tutti hanno capito che la situazione è seria. E senza la responsabilità di ognuno, può diventare drammatica.