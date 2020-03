AUDIO | Coronavirus: intervista al presidente del Parco, Tommaso Pellegrino

Coronavirus, ne parliamo con Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e medico. L’amministratore valdianese sottolinea la necessità di prestare massima attenzione in questo periodo e rispettare le precauzioni indicate dal Governo.

Pellegrino, nell’intervista rilasciata ad InfoCilento, inoltre, invita i cittadini a rispettare regole di buon senso e cautela e fa un plauso ai sindaci per come si stanno muovendo in questo periodo di crisi.