Agropoli, vandali in azione alla fornace

Vandali in azione alla fornace di Agropoli. L’ennesimo episodio è stato segnalato attraverso i social. Il vetro di una delle porte dell’antica fabbrica di laterizi è stata danneggiata probabilmente con una pietra. E’ soltanto l’ultimo caso registrato ai danni di una struttura che dopo il suo recupero completato nel 2017 attende ancora di entrare in funzione. La fornace, infatti, è stata immaginata per ospitare mostre ed esposizioni.

Di fatto nonostante fosse stata completata mancano gli allestimenti interni. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha concesso i locali alla Fondazione Vico affinché aprisse uno spazio espositivo di reperti ed opere artistiche precedentemente conservate presso il museo Acropoli, nel centro storico della città, ora chiuso.

Ad oggi, però, ancora non è avvenuto il passaggio di consegne dal Comune alla Fondazione e la Fornace resta preda di vandali.