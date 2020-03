Agropoli: statua della Madonna danneggiata, “Messa in riparazione del sacrilegio”

AGROPOLI. La statua della Madonna di Costantinopoli, posizionata alla punta del molo del porto di Agropoli (nella foto di Giuseppe Romanelli), danneggiata da ignoti. L’episodio è stato segnalato nei giorni scorsi. E’ avvenuto in una zona dove è anche presente una telecamera (non funzionante). Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, condannato il gesto: “una brutale, gratuita e blasfema violenza”, dice il Parroco don Carlo Pisani. In particolare ad essere danneggiate sono le dita della statua e la cupoletta della chiesetta rappresentata ai suoi piedi. Inoltre sono stati realizzati graffiti blasfemi.

“Gli autori di un tale scempio sono inqualificabili; non condividere una fede, rigettare delle tradizioni secolari (che pure hanno caratterizzato l’identità di un popolo) non possono essere motivo sufficiente all’accanimento dimostrato. Siamo di fronte a un gesto pieno di odio, inciviltà e ignoranza”, dice il parroco che ha provveduto anche a denunciare l’episodio alle autorità.

Non solo: oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17, è stata organizzata la recita del rosario e la celebrazione di una Santa Messa presso la chiesa della Madonna di Costantinopoli “in riparazione al sacrilegio compiuto”. Al termine della funzione si procederà alla benedizione del porto e della città “implorando perdono e chiedendo protezione in questi tempi difficili per la salute del corpo ma ancor di più per quella dello spirito”, conclude il parroco don Carlo Pisani.