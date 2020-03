Si cambia! Marzo parte instabile e freddo

Come annunciato con l’arrivo di Marzo il tempo è cambiato. L’alta pressione che per quasi 2 mesi ha letteralmente spazzato via l’inverno, ha lasciato spazio al passaggio di diverse perturbazioni accompagnate da aria più fredda. Ne stiamo vedendo gli effetti sin da oggi con rovesci sparsi e venti intensi.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo instabile con precipitazioni sparse alternate a pause asciutte. Venti in rinforzo e temperature in calo. Mare mosso.

DOMENICA: sarà una giornata variabile con tendenza al miglioramento. Venti moderati dai quadranti settentrionali con temperature più frizzanti. Mare mosso.