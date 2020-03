Ortodonico: donata un’altalena per i bambini del paese

MONTECORICE. Un’altalena a disposizione di tutti i bambini donata al Comune. L’iniziativa è della parrocchia del SS. Salvatore ad Ortodonico. La comunità religiosa del centro cilentano, guidata da Don Massimo Volpe, attraverso il comitato festa in onore di Sant’Antonio Abate, aveva infatti avviato una raccolta fondi. I proventi sono stati utilizzati per acquistare un’altalena per i bambini del paese.

Ora la giostrina è stata donata al Comune affinché la posizioni nel centro storico di Ortodonico, a disposizione di tutti i più piccoli.

L’Ente, guidate dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha accolto con entusiasmo la donazione e ha già dato mandato agli uffici comunali di provvedere al posizionamento e all’installazione in sicurezza dell’altalena nel luogo prescelto.