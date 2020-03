Oroscopo: Vergine, novità positive sul lavoro

Ariete – Anche in una situazione di emergenza nel lavoro riuscite a dare il meglio di voi. Un amore in crescita.

Toro – Fareste bene ad imparare ad organizzarvi nel lavoro: rischiate di girare a vuoto. In amore siete piuttosto freddi.

Gemelli – Nel prendere decisioni importanti per il vostro futuro lavorativo dovete frenare l’impulsività. Contatti sociali simpatici.

Cancro – Gli ultimi successi nel lavoro serviranno a sconfiggere per sempre la vostra timidezza. Basta ripicche in amore.

Leone – La situazione nel lavoro ormai è sotto controllo, potete fare nuovi progetti. Nell’amore potete mettere tutto il vostro entusiasmo.

Vergine – Un’idea brillante maturata negli ultimi giorni vi farà guardare dai superiori con occhi nuovi. In amore non si può forzare i sentimenti.

Bilancia – Nel lavoro oggi dovrete agire con prontezza per non lasciarvi sfuggire un’occasione. Siete in perfetta sintonia sentimentale.

Scorpione – Il vostro talento sarà certamente apprezzato e riceverete proposte di collaborazioni interessanti. In amore potete scegliere.

Sagittario – Siete precisi e puntuali nell’assolvere qualsiasi compito: i superiori lo sanno e vi premieranno. Si profila una serata elettrizzante.

Capricorno – Nel lavoro andate dritti allo scopo: non è il caso di farsi scrupoli eccessivi. In amore state bruciando le tappe.

Acquario – La vostra attività è alla vigilia di una importante espansione: siate prudenti. In amore tutto va per il meglio.

Pesci – Non prendete decisioni precipitose e drastiche nei confronti di un collaboratore ancora recuperabile. L’amore è un mistero.